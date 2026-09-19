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Когда доверила мужу выбор шторки в ванную

Когда доверила мужу выбор шторки в ванную

Женщины продолжают удивляться шторкам для душа, которые выбрали их мужья. Например, автор этого видео с недавних пор встречает в ванной динозавра.

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