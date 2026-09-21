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"Единая Россия" лидирует на выборах в АКЗС после обработки почти 100% протоколов

"Единая Россия" лидирует на выборах в АКЗС после обработки почти 100% протоколов

КПРФ на втором месте с 17,83%, ЛДПР — на третьем с 11,94% Стали известны предварительные итоги голосования на выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания.

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