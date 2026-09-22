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Решак о «Барсе»: «Находится на ином уровне по сравнению с остальными клубами Ла Лиги. Только «ПСЖ» способен составить реальную конкуренцию»

Бывший игрок и тренер «Барселоны» Карлес Решак оценил выступление «блауграны» в текущем сезоне. Каталонцы выиграли все 8 матчей с общим счетом 36:8.

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