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В Забайкалье хотят создать Федерацию по бурятской борьбе

В Забайкалье хотят создать Федерацию по бурятской борьбе

В Забайкальском крае собираются создать Федерацию по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан», сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на зампреда, руководителя администрации Агинского Бурятского округа Базара Дугаржапова.

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