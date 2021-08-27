Берия: мифы и факты

Любители историиПолитикаБерия: мифы и факты Обычный, да и не очень обычный человек знает о Лаврентии Берии только две вещи: он был палачом и сексуальным маньяком.Вернуться к статье4610НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNikolay StepanovДа, много же лжи вылито на читателей! Убили, значит, боялись...Nikolay StepanovЭто по меньшей мере 10-я статья на эту тему, но наиболее полная, и факты представляются достоверными.Валерий КаулинКто-то ещё верит в бред, который Никита распространял для того, чтобы самому отмыться? "Атомные" академики Берию ласково называли "наш Лаврентий" совсем не за то, что он их душил. Только нынешние во власти ненавязчиво поддерживают весь хрущёвский бред, в своих интересах.Юрий ГарамовПочитайте последнее выступление Сталина , где он громил Берию и Молотова. Согласно теории его о ротации кадров , настала пора сменить их . Он уже не пускал их на посиделки . И Берия знал чем это закончится. На вопрос Черчеля в Ялте кто такой Берия Сталин сказал что это советский Гиммлер. Ежов действовал по указанию хозяина и когда народ стал возмущаться повальными репрессиями, Сталин заменил одного палача на другого. Власик был бабник , а личный секретарь Сталина тоже бабник был. А как быть со свидетелями , которых он сажал , когда они не давали ему . Сажал и мужей . Например , Окуневская и несовершеннолетняя , изнасилованная им. Что бы он не делал, используя шантаж и угрозы, этот шакал достоин был не расстрела , а повешения Ведь главная ценность это человеческая жизнь, тем более невинных. А у автора этого панегирика помимо фактов много вранья наглого. А атомным и другими проектами могли руководить чесные люди, а не бабники и убийцы.Валерий КаулинВы правда верите, что Сталин мог такое сказать Черчиллю про Берию? Вы это в протоколах читали? Или в рассказах "перестроечных свидетелей"? Сталин не мог такое сказать Черчиллю, он не был настолько глуп. Настало время, когда лгут многие, поскольку за ложь им некому ответить! Врут даже при докладе Президенту! И никаких последствий! Вы, наверное, уверены, что Маршал Ахромеев сам повесился? Имея именное оружие и зная, что такое офицерская честь? В отличие от тех, кто с ним расправился.Владимир EвтушенкоФуйню сральженицеровскую не мечи здесь. Якобы статьи, на которую ты ссылаешься, не было в природе. "На вопрос Черчеля в Ялте кто такой Берия Сталин сказал что это советский Гиммлер." Дегенерат и кретин, ты сам-то веришь бреду, что написюкал ты:? Сталин никому в Ялте про Берию не сказал ни слова. А уж бре5д, что перед паскудой Черчиллем он стиал бы характеризовать своих наркомов вообще за гранью разума.Юрий Гарамовобкурился опятьВладимир EвтушенкоМразь ты обкуренная сам, тварь, не прочитавшая за всю жизнь ни одной серьёзной книги, кроме МАйн Кампф ГШитлера.ИИЗРАЭЛЬХЭНДСЯсно одно :Без Берии атомного оружия в СССР бы не былоЮрий ГарамовСмешно.Владимир EвтушенкоПасть закрой выб....док гитерповскийAIAlex ImenБерия был талантливым руководителем, но весьма непорядочным человеком. А то, что он предлагал после смерти Сталина привело бы к развалу СССР уже тогда. То, что он болел сифилисом, как то упущено из его биографии. Если бы дать ему волю, развалил бы страну и ста грузинским царьком. Отнюдь не розовый персонаж. Много сделал, стал опасен для страны без такого авторитета как Сталин. Сталин умел заставить всех работать на благо страны, умел оценить способности руководителей. На стало Сталина, и Берия оборзел.АлександрБредите? Бывает.Alexander MГрубовато и не точно, но в основном согласен.Владимир EвтушенкоКретин, ты где такого поноса наелся? Никак у кретина Гарамова?Владимир EвтушенкоСогласен , ибо ты подлец и кретин.ВПВалерий ПротасовДа, история, как и сама жизнь, - тёмный лес, где живут по своим законам и волки. и лисы, и зайцы, и вся живность, не знающая сентиментов.Эдуард Николаевне известно кто был бы лучше, но факт что хрущев далеко не лучший эпизод в истории РоссииAlexander MЦитата: «В октябре 1952 года, на съезде КПСС, Сталин дал партии решающий бой», искажающее реальную действительность ВРАНЬЁ! Сталин с собственной партией не воевал – он и был олицетворение партии. Не мог он сам с собой воевать. Решения съезда касались организационных: структурных и количественных изменений в высшем руководстве ВКП(б) Автор свидетельствует о контрреволюционных действиях Берии, говоря в статье, что сразу после Сталина « … реально политикой руководил Берия. Он не только амнистию провел. За ним числится, например, постановление, осуждающее насильственную русификацию Литвы и Западной Украины, он предложил и красивое решение «германского» вопроса: если бы Берия остался у власти, Берлинской стены попросту не было бы. Ну, и попутно он снова занялся «нормализацией» НКВД, запустив процесс реабилитации, так что Хрущеву и компании потом оставалось только вскочить на уже идущий паровоз, сделав вид, что они там были с самого начала». Далее в статье идёт оправдание Берии путём, как говорится, перевода стрелок – прямой ответственности и вины Л. Берии за неоказание квалифицированной медицинской помощи в течении суток тов. Сталину, на министра госбезопасности Игнатьева. Оставшись у власти в СССР, Л. П. Берия, конечно, не допустил бы экономической и политической деградации страны, какую допустили хрущёвцы – это точно. Но революционером и марксистом-ленинцем, как тов. Сталин он не был и это тоже точно! Сейчас был бы СССР, как сегодня КНР, но гораздо более мощнее, был бы первой, вместо США, мировой империалистический сверхдержавой. Он контрреволюционер, но талантливый и умный организатор – вот и всё! И не одиозная личность, как Н. С. Хрущёв. Не английский шпион и, скорее всего, не сексуальный маньяк. Но его действия с прекращением громких уголовных дел и амнистией политзаключённых – врагов Советской власти и т. д.. Положительные современные оценки и мнения, исходящие от современной буржуазной власти, выраженные в представленных здесь работах телеканала НТВ и данного писаки, подтверждают вышесказанное мной - Л. Берия один из участников контрреволюционного заговора против тов. Сталина!Михаил_Чтобы не быть односторонним, сразу отмечу, что Л.Берия был очень ценным чиновником высшего партийного руководства и немало сделал для блага СССР. Был расстрелян лишь потому, что в ВКПб-КПСС существовала практика физического уничтожения конкурентов в борьбе за власть. Точно так же по надуманным обвинениям было расстреляно или заключено в лагеря множество других ценных чиновников партийного и государственного аппарата, что привело к ослаблению СССР.Михаил_«…в НКВД существовали реальные агенты Германии…» — да неужели? Что-то не припоминаю никаких свидетельств о том.ivvs gidanПлохо знаете тему, потому и не помнитеМихаил_Да что Вы? Ну, покажите свои знания темы, чтобы не остаться голословным.Михаил_У автора с логикой мышления точно порядок? Смотрим по тексту. Сначала это: «…примерно…», «…предположительно…», «…скорее всего, было как-то…», «…скорее всего, это липа…», «Никаких сведений о том… не сохранилось.», «Казалось бы...» А на основании всех вышеуказанных предположений автор делает свои «ясные» выводы: «…вот теперь все ясно! Так, что яснее не бывает…».ivvs gidanМиша, а у Вас с логикой как? У автора она хотя бы есть, а у Вас? Конкретики в ваших вопросах нет, одни вопросы, а где ответы? Один дурак, ведь может задать столько вопросов, что и тысяча умных не ответят. Автор хоть какие-то документы читал, судя по упоминанию о предполагаемому аресту Игнатьева. А Вы, вот Вы, что читали, или из архивов узнали? Автор правда не упомянула об аресте Берией - Огольцова, заместителя Игнатьева, которого сразу же после уничтожения Берия выпустили... Но ведь Вам об этом неизвестно - видимо...Михаил_Здесь не моя статья обсуждается -- вопросы к её автору. Бывает, что и дураки не знают, что ответить на простой вопрос.БОБорис ОсиповЯ был в Сарове в музее атомной бомбы...Портрет Берии там на первом месте...Хрущ со своими хохлами практически совершил госпереворот и обосрал всех, начиная со Сталина...Михаил_Чем же обосрал? Культ личности был, нарушения ленинских норм партийной жизни при И.Сталине были. Это правда.ivvs gidanМиша, ты вообще хоть что-то слышал о Сталине,Хрущеве и вообще о том времени, реальное, а не байки о нём? Почитай выступление И.В.Сталина перед делегацией Туркменистана в мае 1941 года. Может, что и поймёшь о Сталине, культе личности и вообще кто его развивал. Явно не Сталин... Вот Симонов писал, что - да культ личности был, но была и личность...Тебе вообще-то сколько годков?ivvs gidanА что ты имеешь в виду под нарушением норм партийной жизни? Ты вообще-то членом партии или хоть кандидатом в члены КПСС был? Тоже мне - "это правда", что ты о правде знаешь? Вот Хрущёв как-то заявил, что как напишем так и будет... Вот ты эту х-ну за правду и принимаешь...Михаил_Сами-то как считаете, был культ личности И.Сталина или не было его?БОБорис ОсиповТак сам Хрущь его и нарушал...а потом всё свалил на мертвого Сталина.Михаил_Что-то не припоминаю города с названием Хрущёвград.БОБорис ОсиповЭто Куев так обзывали...Михаил_Обзывалки -- обзывалками, а официального названия Хрущёвград не припоминаю.БОБорис ОсиповКонечно официально не было...Вот Н.Челны хотели обозвать...Брежнев. Но не получилось...Игорь ВасилевскийИ, что гнуснее всего, и нынешнее поколение "рукопожатых и светлоликих" продолжают это вонючее дело - лгать на свою историю.Игорь ВасилевскийКульт был. И этого он, Сталин, и сам не отрицал. Но, почему то хочется повторить одну простую истину - великое видится издалека.Михаил_Ну, вот: сталинский культ был, хрущёвского не было, не было и ленинского.Михаил_В.Ленин тоже был великим политиком, но культа своей личности не допустил. Есть такая страсть: славолюбие, которую одни смогли победить, а другие оказались побеждены ею.БОБорис ОсиповКульт всегда бывает. Если его нет, то власть как тряпка...полощется на ветру...Михаил_Одно дело -- уважение/почитание, другое дело -- культ. Слаб оказался И.Сталин перед своим постоянным и повсеместным восхвалением.БОБорис ОсиповНу не совсем...много фактов, когда уж слишком лизали он осаживал...Михаил_Куда ж больше лизать, если ПРИ ЖИЗНИ ставят дох...я памятников и города его именем называют, а он не запрещает и только свою ...опу подставляет? Не по-ленински это.Villi sherbakТакому пентюху как ты памятник не поставят даже в виде надгробного на могиле. А то пришлось бы на памятнике писать что родился дураком, так дураком и помер. Ты хотя бы сам понимаешь что такое культ личности. Сначала найди описание этого культа, а потом уже произноси речи.Ингерман Ланская...в коментах грызня между сталиноидами и бериноидами - спор - какое дерьмо лучшеКомментировать
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