Эксперты оценили перспективы новых переговоров РФ и США в Эр-Рияде

С учетом большого количества деталей и нюансов мирный процесс не будет быстрым, потребуется много раундов консультаций, рассказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, кандидат политических наук Иван Лошкарев.
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