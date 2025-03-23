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Эксперты оценили перспективы новых переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Эксперты оценили перспективы новых переговоров РФ и США в Эр-Рияде

С учетом большого количества деталей и нюансов мирный процесс не будет быстрым, потребуется много раундов консультаций, рассказал «Известиям» доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, кандидат политических наук Иван Лошкарев.

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