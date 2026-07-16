Заземление в засушливых регионах Казахстана — практические решения для электриков

В засушливых регионах Казахстана — таких как Мангистауская, Кызылординская, Атырауская и частично Западно-Казахстанская области — устройство эффективного заземления становится серьёзной инженерной задачей.
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