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Заземление в засушливых регионах Казахстана — практические решения для электриков

Заземление в засушливых регионах Казахстана — практические решения для электриков

В засушливых регионах Казахстана — таких как Мангистауская, Кызылординская, Атырауская и частично Западно-Казахстанская области — устройство эффективного заземления становится серьёзной инженерной задачей.

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