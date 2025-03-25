История Baghera — бренд винтажных автомобилей для детей

Baghera — это бренд, который стал синонимом качества и стиля в мире детских игрушек. Основанный во Франции, он быстро завоевал популярность благодаря своим уникальным и элегантным винтажным автомобилям, созданным специально для детей.
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