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Мо Фара: «Лондонский марафон станет для меня последним. Я приближаюсь к концу своей карьеры»

«За последние два года мое тело не было приспособлено к тренировкам, в этом вся трудность. В течение 10 лет я воспринимал все как должное.

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