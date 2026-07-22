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В кастрюльке

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Вареники с вишней на заварном тесте: подаю со сметаной и растопленным маслом — вкус детства в каждой ложке

Вареники с вишней на заварном тесте: подаю со сметаной и растопленным маслом — вкус детства в каждой ложке

Домашние вареники с вишней на заварном тесте ценят за тонкое, эластичное тесто и сочную ягодную начинку, которая остается внутри даже во время варки.

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