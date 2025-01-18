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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Монфис о том, мечтает ли и может ли выиграть AO: «Нет. Я мечтаю, что когда я буду старый, у меня будет много детей, я буду здоров»

Монфис о том, мечтает ли и может ли выиграть AO: «Нет. Я мечтаю, что когда я буду старый, у меня будет много детей, я буду здоров»

Сегодня он в четырех сетах обыграл Тэйлора Фрица и вышел во вторую неделю турнира. «Выиграть? Нет. Я об этом даже не мечтаю.

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