Почеттино держит в кабинете лимоны, чтобы избавиться от «негативной энергии»: «Желтые, зеленые – любой цвет может помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, было бы еще лучше»

Главный тренер «Челси» верит, что лимоны могут поглощать негативную энергию. «В «Тоттенхэме» они начали работать спустя два года.
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