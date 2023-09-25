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Почеттино держит в кабинете лимоны, чтобы избавиться от «негативной энергии»: «Желтые, зеленые – любой цвет может помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, было бы еще лучше»

Почеттино держит в кабинете лимоны, чтобы избавиться от «негативной энергии»: «Желтые, зеленые – любой цвет может помочь. Если бы я мог достать голубой лимон, было бы еще лучше»

Главный тренер «Челси» верит, что лимоны могут поглощать негативную энергию.  «В «Тоттенхэме» они начали работать спустя два года.

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