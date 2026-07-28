Соучредитель Binance Чанпэн Чжао поддерживает идею паспортизации криптолицензий в странах АСЕАН

Соучредитель Binance Чанпэн Чжао поддержал идею паспортизации криптолицензий в странах АСЕАН, утверждая, что регулируемые на одном рынке компании должны иметь возможность выходить на другие рынки через упрощенный процесс утверждения, а не подавать заявки с нуля.