Планы KGM по выпуску машин в России сдвинулись. Локализацию производства, которую прежде обещали запустить во второй половине 2026 года, перенесли – теперь все зависит от того, когда спрос на отраслевом рынке вернется в норму.
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Главное не спешить а делать все как надо. Качество у KGM на первом месте