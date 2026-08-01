Aptar Group зафиксировала рекордную квартальную выручку выше $1 млрд

Компания Aptar Group, мировое предприятие в области инновационных систем дозирования, упаковки и решений для лекарственных препаратов, парфюмерии и потребительских товаров, обнародовала свои финансовые показатели за второй квартал 2026 года.
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