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Aptar Group зафиксировала рекордную квартальную выручку выше $1 млрд

Aptar Group зафиксировала рекордную квартальную выручку выше $1 млрд

Компания Aptar Group, мировое предприятие в области инновационных систем дозирования, упаковки и решений для лекарственных препаратов, парфюмерии и потребительских товаров, обнародовала свои финансовые показатели за второй квартал 2026 года.

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