Астраханский пункт отбора на военную службу продолжает принимать контрактников

Почти сто астраханцев обратились за консультацией в день рождения Приволжского района. Из них 8 человек сразу изъявили желание служить в российской армии по контракту, ещё 32 местных жителя планируют подписать договор.
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