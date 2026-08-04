Иран способен ударить по судам Украины в порту Констанца - опасения Киева Иран не исключает военного ответа Украине за удар по своему судну в Каспийском море.
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Иран способен ударить по судам Украины в порту Констанца - опасения Киева Иран не исключает военного ответа Украине за удар по своему судну в Каспийском море.
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