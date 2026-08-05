«А это точно мой мужчина?»: 5 вопросов самой себе, которые расставят все по местам

Бывает, что ты вроде бы в отношениях, но внутри — никакой ясности. Вроде и любишь, и привыкла, и не хочется ничего менять, а иногда просыпаешься с мыслью: «А вообще мой человек?» Или: «Мы друг другу подходим?» Или еще страшнее: «Я с ним счастлива или просто терплю?» Такие вопросы возникают не от хорошей жизни.