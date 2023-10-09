BI: армия России наносит разрушительные удары по ВСУ планирующими авиабомбами

На Западе отметили разрушительную силу планирующих бомб России.По словам военного эксперта Business Insider (BI) Ханса Петтера Мидттун, за одну ночь на один регион Украины было сброшено 40 единиц управляемых бомб.
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