Berg PRESS

335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    сядь, поплачьНорвегия возмущен...
  • семен семенович
    Резников собрался заставить---- жену свою пусть заставит, мудакВице-премьер Укра...
  • олег олейник
    Именно убогость мышления украинского руководства является проблемой прошлого , настоящего и очевидно будущего ! О как...Вице-премьер Укра...

Захарова назвала ситуацию с визами частью незаконных действий США против дипломатов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Трехлетний лимит пребывания для российских дипломатов в США является лишь частью незаконной деятельности Вашингтона в отношении представительств РФ в этой стране.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх