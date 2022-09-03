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Полицейские Югры приняли участие в памятных мероприятиях накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Полицейские Югры приняли участие в памятных мероприятиях накануне Дня солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата связана с трагическими событиями 2004 года в городе Беслан.

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