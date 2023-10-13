Минобороны Израиля объявило об эвакуации жителей города Сдерот на юге страны

Обе стороны военного палестино-израильского конфликта, которому завтра исполнится неделя, готовы к прямому столкновению на земле, которое начнется после того, как армия обороны Израиля введет войска не территорию сектора Газа.
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