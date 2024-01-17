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Мигранты-подростки избивали русских ради забавы: задержаны члены белгородской «банды тиктокеров»

Мигранты-подростки избивали русских ради забавы: задержаны члены белгородской «банды тиктокеров»

Правоохранительные органы Белгорода задержали пятерых подростков, которые нападали на прохожих, избивали их, снимали это на видео и выкладывали в Интернет.

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Комментарии
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людмила пригарина
&quot; Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям о возбуждении ненависти и хулиганстве.&quot; Не поняла о каком хулиганстве и вобуждении ненависти идет речь? Терроризм во время боевых действий относительно местного населения.!!! Или продолжения и разрастания этой &quot;опухоли&quot; Хотите? А вы уверены что вас хватит на все области? Или планируете чтобы самосуды стали совершаться? А если ваших детей до смерти начнут избивать эти преступники, тоже скажете что хулиганство? Вы уверены что застрахованы от этих бесчинствующих ушлепков? А ваши дети,внуки? Не знаете ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ? Подумайте прежде чем пальчиком грозить.
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