Мигранты-подростки избивали русских ради забавы: задержаны члены белгородской «банды тиктокеров»

людмила пригарина

" Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статьям о возбуждении ненависти и хулиганстве." Не поняла о каком хулиганстве и вобуждении ненависти идет речь? Терроризм во время боевых действий относительно местного населения.!!! Или продолжения и разрастания этой "опухоли" Хотите? А вы уверены что вас хватит на все области? Или планируете чтобы самосуды стали совершаться? А если ваших детей до смерти начнут избивать эти преступники, тоже скажете что хулиганство? Вы уверены что застрахованы от этих бесчинствующих ушлепков? А ваши дети,внуки? Не знаете ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ? Подумайте прежде чем пальчиком грозить.