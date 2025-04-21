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FinFax - Новости банков и вкладов

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Еврокомиссия начинает дела против крупных технологических компаний

Еврокомиссия начинает дела против крупных технологических компаний

Крупные технологические компании, такие как X, Meta* (запрещена в России как экстремистская), Apple и TikTok, обязаны соблюдать правила Евросоюза в сфере цифровых технологий, независимо от их руководства и местонахождения, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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