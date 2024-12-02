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ВСУ столкнулись с проблемой брака не только 120-мм, но и 82-мм мин

ВСУ столкнулись с проблемой брака не только 120-мм, но и 82-мм мин, произведенных одним и тем же заводом.

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