ВСУ столкнулись с проблемой брака не только 120-мм, но и 82-мм мин, произведенных одним и тем же заводом.
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ВСУ столкнулись с проблемой брака не только 120-мм, но и 82-мм мин, произведенных одним и тем же заводом.
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