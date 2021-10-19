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Как будет выглядеть война между Грецией и Турцией. Прогноз 19FortyFive

Как будет выглядеть война между Грецией и Турцией. Прогноз 19FortyFive

Возможна ли скорая война между двумя членами НАТО — Грецией и Турцией, и с каким военным потенциалом они стремительно наращивают конфронтацию, 18 октября задумался американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.

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