Бойцы спецназа отмечают профессиональный праздник на передовой

Бойцы российского спецназа 24 октября отмечают свой профессиональный праздник, многие из них сделают это на передовой, в боевых действиях на самых сложных участках спецоперации, рассказала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии