Мария Захарова с иронией прокомментировала притязания Украины на Колобка

Она заявила, что в этой стране сказочных персонажей начали воспринимать как героев Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявления Киева о принадлежности Колобка к украинской культуре.
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