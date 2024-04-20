Бастрыкин поручил установить причастных к гибели военкора «Известий» в зоне СВО

Еремин находился на передовой вместе с российскими солдатами. Председатель Следственного комитета РФ Алексадр Бастрыкин потребовал установить всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина на границе ДНР и Запорожской области после удара ВСУ.