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Бастрыкин поручил установить причастных к гибели военкора «Известий» в зоне СВО

Бастрыкин поручил установить причастных к гибели военкора «Известий» в зоне СВО

Еремин находился на передовой вместе с российскими солдатами. Председатель Следственного комитета РФ Алексадр Бастрыкин потребовал установить всех лиц, причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина на границе ДНР и Запорожской области после удара ВСУ.

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