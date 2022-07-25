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Такой получилась новая Lada Vesta NG. Экстерьер машины разобрали в деталях

Такой получилась новая Lada Vesta NG. Экстерьер машины разобрали в деталях

Ресурс «Лада.Онлайн» опубликовал подробности о том, чем отличается экстерьер автомобиля Lada Vesta NG (New Generation), который должен поступить в продажу на этой неделе.

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