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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ковальчук о Кузнецове в КХЛ: «Такие люди всегда притягивают к себе внимание. Нашей лиге сейчас это просто необходимо. Надеюсь, маркетологи правильно раскрутят»

– Евгений Кузнецов расторг контракт в НХЛ и переедет, скорее всего, в Санкт‑Петербург. Вы сделали то же самое 12 лет назад.

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