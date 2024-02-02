Военнослужащие ЮВО в Армении провели «Урок мужества» в честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Мальчикам и девочками рассказали об этапах освободительной операции, приемах командования генералов Красной армии и самоотверженности солдат и офицеров при форсировании Волги и во время тяжелых уличных боев.
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