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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЮВО в Армении провели «Урок мужества» в честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Военнослужащие ЮВО в Армении провели «Урок мужества» в честь годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Мальчикам и девочками рассказали об этапах освободительной операции, приемах командования генералов Красной армии и самоотверженности солдат и офицеров при форсировании Волги и во время тяжелых уличных боев.

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