Тренер заявила об опасности похода в спортзал с макияжем и распущенными волосами

Цель похода в спортзал, будь то мини-студия или большой фитнес-центр, — это тренировка. Чтобы тренироваться с удовольствием и без рисков для здоровья важно подготовиться к занятиям: выбрать удобную одежду и обувь, убрать волосы от лица, запастись водой и, по возможности, свести к минимуму макияж.
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