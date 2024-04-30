ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 875 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Тренер заявила об опасности похода в спортзал с макияжем и распущенными волосами

Тренер заявила об опасности похода в спортзал с макияжем и распущенными волосами

Цель похода в спортзал, будь то мини-студия или большой фитнес-центр, — это тренировка. Чтобы тренироваться с удовольствием и без рисков для здоровья важно подготовиться к занятиям: выбрать удобную одежду и обувь, убрать волосы от лица, запастись водой и, по возможности, свести к минимуму макияж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх