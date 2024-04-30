Тренер заявила об опасности похода в спортзал с макияжем и распущенными волосами

Цель похода в спортзал, будь то мини-студия или большой фитнес-центр, — это тренировка. Чтобы тренироваться с удовольствием и без рисков для здоровья важно подготовиться к занятиям: выбрать удобную одежду и обувь, убрать волосы от лица, запастись водой и, по возможности, свести к минимуму макияж.