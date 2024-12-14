Чем кормить птиц и во сколько это делать: для школьников Андреаполя провели эко-час

На календаре начало зимы. Однако пока жители Тверской области радуются снежным красотам и достаточно мягкой погоде, птичкам приходится нелегко, поэтому библиотека Андреаполя присоединилась ко Всероссийской акции «Покормите птиц зимой».
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