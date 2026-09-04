Калужский суд обязал владельцев собаки компенсировать ущерб искусанному мальчику

Родители мальчика, искусанного в Калужской области собакой породы «Московская сторожевая», подали в суд на ее владельцев, требуя компенсации морального ущерба - 250 тысяч для ребенка и по 150 тысяч для отца и матери, то есть всего 550 тысяч рублейРодители мальчика, искусанного в Калужской области собакой породы "Московская сторожевая", подали в суд на ее владельцев, требуя компенсации морального ущерба - 250 тысяч для ребенка и по 150 тысяч для отца и матери, то есть всего 550 тысяч рублей.