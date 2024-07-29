Вице-премьер Словакии назвал Олимпиаду символом извращённого упадка

Братислава, 29 июля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже принял вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представлять свою страну на мероприятии.
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