Вице-премьер Словакии назвал Олимпиаду символом извращённого упадка

Братислава, 29 июля, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпийских игр — 2024 в Париже принял вице-премьер Словакии Томаш Тараба, который должен был представлять свою страну на мероприятии.