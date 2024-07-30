В Карелии ушедший на СВО экс-чиновник избил мужчину у магазина

В Карелии бывший глава поселка Мелиоративный и директор детско-юношеской школы Прионежского района Олег Гаврилюк, ушедший на спецоперацию после обвинений в мошенничестве, избил мужчину у входа в продуктовый магазин.
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