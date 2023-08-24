О готовности отделяться от Молдавии заявил спикер гагаузского Народного собрания Дмитрий Константинов в интервью приднестровским журналистам, – «этого требует народ» и центр «немного небрежно относится к нашим законам».
Независимости могут потребовать сразу два региона Молдавии
Комментарии
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лина любимцева
У нас девочка Валя проходила практику в Бельцах, в Молдавской ССР. Еще во времена СССР это было... . Так ей там в магазине отказались продавать босоножки потому, что она разговаривала на русском языке. Валя пришла в дом, где снимала комнату и рассказала обо всем хозяйке, которая была этнической русской. Хозяйка квартиры Валю за руку - и в магазин!! И там такого перцу дала продавцам и заведующей - мухи дохли!!!!! Так продали босоножки и потом, когда Валя заходила в тот магазин в центре Бельц, продавцы всегда с нею почтительно здоровались... Вот и выходит: "Когда имеем, не ценим. Потерявши - плачем"... Кажется так говорят?!!
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8 час.
лл
лина любимцева
Если Россия займет Николаев и Одессу и всю Одесскую область, то и Гагаузия, и Приднестровье тут же добровольно войдут в состав России, а потом и Молдавия присоединится к ним... Уберется лесбиянка румынка Санду из Молдавии, и все будет нормально.
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8 час.
Ingvar Bush
Зачем сдохнет? При Петре Первом она была союзником Руси. А , вот Румынии...в помине не существовало. Нахапали земель от Молдовы и от Венгрии- всё вернуть!
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8 час.
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