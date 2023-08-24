Независимости могут потребовать сразу два региона Молдавии

лина любимцева

У нас девочка Валя проходила практику в Бельцах, в Молдавской ССР. Еще во времена СССР это было... . Так ей там в магазине отказались продавать босоножки потому, что она разговаривала на русском языке. Валя пришла в дом, где снимала комнату и рассказала обо всем хозяйке, которая была этнической русской. Хозяйка квартиры Валю за руку - и в магазин!! И там такого перцу дала продавцам и заведующей - мухи дохли!!!!! Так продали босоножки и потом, когда Валя заходила в тот магазин в центре Бельц, продавцы всегда с нею почтительно здоровались... Вот и выходит: "Когда имеем, не ценим. Потерявши - плачем"... Кажется так говорят?!!