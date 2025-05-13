Bloomberg: КНР снимет запрет на поставки Boeing после переговоров с США

Китай принял решение снять на месяц запрет на поставки самолётов Boeing Co после торговых переговоров с американцами, в результате которых стороны снизили тарифы на импорт, передает Bloomberg со ссылкой на свой источник.
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