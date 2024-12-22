Безвыходная ситуация: Катар пригрозил прекратить поставки газа в ЕС, но Европа только этого и хочет

ЕС принял правила корпоративной проверки в мае этого года. Они являются частью более широкого набора требований к отчетности, направленных на приведение компаний в соответствие с амбициозной целью ЕС по достижению нулевых выбросов к 2050 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии