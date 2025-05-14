«Песчаная ОПГ» на Кубани: чиновники украли миллионы прямо из русла реки

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 158 и 257 Уголовного кодекса РФ, в отношении шестерых участников организованной преступной группы.
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