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«Песчаная ОПГ» на Кубани: чиновники украли миллионы прямо из русла реки

«Песчаная ОПГ» на Кубани: чиновники украли миллионы прямо из русла реки

Следственная часть Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершила расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 158 и 257 Уголовного кодекса РФ, в отношении шестерых участников организованной преступной группы.

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