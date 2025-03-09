Россияне признались, от чего страдают больше всего в путешествиях

МОСКВА, 9 марта, ФедералПресс. Топ причин обращения за медпомощью во время путешествий возглавили укусы насекомых, с которыми столкнулись 34% россиян, обратившихся в страховые компании за последние два года.
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