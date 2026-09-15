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«Ноль уважения к Овечкину. После этого он должен быть мертв для хоккея». Канадский радиоведущий Бланделл об участии форварда в ролике «Единой России»

Канадский радиоведущий Дин Бланделл отреагировал на участие нападающего « Вашингтона » Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России».

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