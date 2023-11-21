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7 рецептов советских салатов: вкусы, которые всегда в наших сердцах

7 рецептов советских салатов: вкусы, которые всегда в наших сердцах

7 рецептов советских салатов: вкусы, которые всегда в наших сердцахУдивительно, но при дефиците продуктов в Советском Союзе на Новый год всегда готовились разнообразные, сытные и полезные праздничные блюда.

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