7 рецептов советских салатов: вкусы, которые всегда в наших сердцах

7 рецептов советских салатов: вкусы, которые всегда в наших сердцахУдивительно, но при дефиците продуктов в Советском Союзе на Новый год всегда готовились разнообразные, сытные и полезные праздничные блюда.
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