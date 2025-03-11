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Слот — после вылета от «ПСЖ»: «Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал»

Слот — после вылета от «ПСЖ»: «Это был лучший матч, в котором я когда-либо участвовал»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение от «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в серии пенальти (1:4, основное время — 0:1).

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