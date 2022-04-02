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Терапевт Чернышова заявила, что погодные изменения могут пагубно сказаться на людях с заболеваниями сердца и сосудов

Терапевт Чернышова заявила, что погодные изменения могут пагубно сказаться на людях с заболеваниями сердца и сосудов

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с представителями средств массовой информации в субботу, 2 апреля, рассказала, как резкие погодные изменения могут сказаться на здоровье человека.

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