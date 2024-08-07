Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что единственный шанс Ивана Урганта вернуться — это пересмотреть свою позицию

Депутат Елена Драпеко высказала свое мнение относительно популярного телеведущего Ивана Урганта, заявляя, что его единственный шанс вернуть всенародную любовь – это пересмотреть свою позицию и высказать публичную поддержку солдатам СВО.
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