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Челябинская область получит 900 миллионов рублей на строительство некапитальных отелей

Челябинская область получит 900 миллионов рублей на строительство некапитальных отелей

В правительстве России не сочли Южный Урал популярным туристическим направлением. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, возможно, изменить ситуацию позволит строительство в регионе быстровозводимых модульных гостиниц.

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