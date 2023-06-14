Челябинская область получит 900 миллионов рублей на строительство некапитальных отелей

В правительстве России не сочли Южный Урал популярным туристическим направлением. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, возможно, изменить ситуацию позволит строительство в регионе быстровозводимых модульных гостиниц.
В правительстве России не сочли Южный Урал популярным туристическим направлением. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства РФ, возможно, изменить ситуацию позволит строительство в регионе быстровозводимых модульных гостиниц.
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