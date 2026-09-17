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Мировое обозрение

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Свинцов опасается атаки «Терминаторов» по инициативе ИИ

Свинцов опасается атаки «Терминаторов» по инициативе ИИ

Депутат Госдумы Андрей Свинцов, зампред комитета по информполитике, выступил с заявлением, которое обычно звучит в трейлерах голливудских блокбастеров, а не в стенах российского парламента.

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