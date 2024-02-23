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«Граждане России верят в силу и надежность своих защитников»: поздравление Путина по случаю Дня защитника Отечества

«Граждане России верят в силу и надежность своих защитников»: поздравление Путина по случаю Дня защитника Отечества

МОСКВА (ИА Реалист). Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин поздравил ветеранов, личный состав, гражданский персонал Российской Армии, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества.

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